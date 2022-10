"Es realmente otra vida": Exmodelo de TV Romina Salazar se convirtió en una exitosa abogada

02 oct. 2022 - 11:00 hrs.

Fue una de las protagonistas de la farándula criolla. Sus fotos aparecían en diarios y portadas de circulación nacional. Sin embargo, de un año a otro, decidió dejar los espectáculos por el derecho. Nos referimos a Romina Zalazar.

Hace casi una década, decidió dar un vuelco en su vida, alejándose de los escándalos de la pantalla chica, optando por representar a personas que llegan a ella contratando sus servicios como abogada, agobiados por las deudas y cobranzas.

Romina Zalazar

"Es realmente otra vida (...) Yo hago de todo, pero lo que más me gusta hacer es entrevistar a los clientes, evaluar sus casos y darles una estrategia de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer", señaló a una entrevista a LUN.

Te puede interesar ¿Hijo de Margarita? Las teorías de los fans tras conocer el nuevo personaje que llega a "La Ley de Baltazar"

Por el cumpleaños de su hija: Cristián de la Fuente llega a Chile tras osado video besando a desconocida

"Terminó en tragedia": El divertido cumpleaños que celebró Pamela Díaz junto a su familia

"Hay que tener empatía"

En 2020 fundó su propia empresa, llamada "Libre de juicios", en la que ella junto a un equipo de siete abogados han logrado evitar que personas lleguen al temido embargo.

"El tema de las deudas es súper complejo para quien lo vive, súper angustiante. Por eso hay que tener empatía, generar sesiones personalizadas y ser dedicada con los clientes. A veces los escucho como si fuera yo también una sicóloga", destacó.

Romina Zalazar

Sobre este importante punto, ahondó, señalando que, "las personas que llegan a mí vienen con mucha angustia, muchas deudas y problemas varios. Son personas que están viviendo presiones de los acreedores, llamados insistentes de las casas de cobranza, amenazas de remates, etc.".

"Los clientes desconocen los procedimientos, y colapsan cuando les plantean la alternativa del embargo, ya que ven que todo lo que han conseguido con tanto esfuerzo puede desaparecer. Lo primero que necesitan es alguien que los escuche, transmitir tranquilidad y una solución", comentó.

Romina Zalazar

Pero no solo el derecho es parte de su vida. Romina, de lunes a sábado, va al menos una hora al gimnasio, donde realiza una extenuante sesión de entrenamiento.

"Hacer ejercicios es salud y ahí me monitorean kinesiólogos, nutricionistas y traumatólogos. Me encanta verme bien, que me pregunten cómo hago para tener tanta energía o que me pidan asesorías para definir los abdominales. Eso me motiva un montón. Sin ejercicio creo que no podría dedicarme bien al trabajo, es una mezcla", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos