Cristián de la Fuente sacó la voz tras video en el que aparece besando a desconocida: "Estoy muy arrepentido"

01 oct. 2022 - 09:00 hrs.

Un video de menos de un minuto bastó para que se pusiera en entredicho el matrimonio de Cristián de la Fuente y Angélica Castro.

Todo se debe a que un medio mexicano filtró un clip en el cual aparece el actor nacional, besando a una misteriosa joven en un bar ubicado en tierras aztecas, levantando los rumores sobre una supuesta infidelidad de él hacia Castro.

Cristián de la Fuente está "muy arrepentido"

El tema, que ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación, fue abordado por un programa de televisión mexicana llamado "En Casa" de Telemundo, donde uno de los conductores, Carlos Aydan, conversó con Cristián de la Fuente entregando sus primeras declaraciones.

"Cometí un error... Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto", sentenció.

"Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad", cerró.

Medios mexicanos coinciden con Cristián de la Fuente

Estas palabras coinciden con las que hizo la presentadora de televisión mexicana, Ana María Alvarado, durante el programa "Sale el Sol", de Imagen Entretenimiento, en donde declaró que fue la mujer quien quiso darle el beso al actor.

"Al lugar (donde estaba De la Fuente y su amigo, Juan Soler) llegó una chica. (Era) fan de Cristián de la Fuente (y fue) directo con él. Él no se resistió, ella quiso besarlo y él aceptó el beso", aseguró.

En esta línea, agregó que "ella, al calor de las copas, se le lanzó y quiso ir a besarlo y él lo recibió. Fue un momento de borrachera, según lo que pregunté".

Todo sobre Famosos chilenos