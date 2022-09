No cree en las "medias naranjas": La reflexión de Angélica Castro días antes del video de Cristián de la Fuente

29 sept. 2022 - 17:00 hrs.

A raíz del polémico video de Cristián de la Fuente, en donde aparece besando a una mujer desconocida que no es su esposa, Angélica Castro, los interesados en la noticia han buscado declaraciones antiguas del matrimonio que expongan sus pensamientos sobre su relación.

Esto con el objetivo de conocer, con base en sus dichos anteriores, el destino que podría tomar su matrimonio, que ya suma 20 años.

Angélica Castro y las "medias naranjas"

El pasado lunes 12 de septiembre, la educadora diferencial de profesión expresó sus reparos ante el concepto de "medias naranjas".

Todo se dio en un programa del canal Vive!, en el cual Castro fue invitada para que conversara sobre moda y de sus proyectos personales, como la agenda planner que vende a personas que quieren organizar sus días en el papel.

La presentadora del espacio, Mariela Sotomayor, le preguntó a Angélica sobre qué opinaba Cristián de la Fuente de sus emprendimientos.

Al respecto, señaló que él estaba "feliz". "La verdad es que él siempre me ha acompañado en todas mis locuras. Y digo locuras porque a veces salgo 'mi amor, en seis meses me voy a hacer teatro a Nueva York'. Me dice 'dale' y ahí parte conmigo", ejemplificó.

"Me apoya en todo y yo a él también. Creo en las parejas individuales y no en las medias naranjas, en lo absoluto", aseveró.

En este sentido, remarcó que cada persona de una relación es un ser "íntegro, y mientras más puedas proyectarte, crecer y volar, es fundamental. Así crecen los dos. Esa libertad es parte del amor y lo que a mí me apasiona en una relación".

Todo sobre Famosos chilenos