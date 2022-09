Intentó ser concejal en 2021: Así luce hoy Reinaldo González, el primer instructor de "Pelotón"

29 sept. 2022 - 08:00 hrs.

Si de reality shows se trata, uno de los programas más recordados por el público chileno es "Pelotón", que tuvo su primera temporada en 2007, con el mítico instructor Reinaldo González.

González llegó al programa gracias a su carrera como Infante de Marina de la Armada de Chile, imponiendo la disciplina y el orden dentro del cantón de estilo militar.

Reinaldo estuvo solo en la primera y segunda temporada, ya que en los tres ciclos restantes, René O'Ryan ocupó su lugar.

Reinaldo González en "Pelotón"

En 2008, González dejó Pelotón tras recibir una oferta de Canal 13 para unirse a "1810" y un programa de baile, la cual aceptó, retirándose de la televisión en el año 2010.

Su vida tras la TV

En el año 2015, Reinaldo dio una entrevista en la cual reconoció que había vuelto a vivir la región de Valparaíso, dedicado al rubro gastronómico con su restaurante, "El Galeón del Instructor".

Sobre el nombre, explicó que lo bautizó así, ya que, "había que ponerle un sello. El Galeón porque está en Valparaíso, patrimonio histórico y el apellido del Instructor, porque la gente no lo olvida. Aún la gente me dice el instructor en la calle y es bonito, la gente no olvida".

Reinaldo González reviviendo su personaje en 2015

De acuerdo a TripAdvisor, este local sigue abierto, recibiendo la última opinión sobre su servicio en julio de este 2022, destacando lo "amables en la atención", aunque reparando en que se demoraron en entregar los platillos.

En paralelo a su vida como empresario gastronómico, en 2021 decidió emprender otro desafío, esta vez ligado a la política, postulándose como concejal independiente, en la lista del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), para el municipio de Talcahuano, cargo que finalmente no logró conseguir debido a que obtuvo el tercer lugar de su conglomerado.

Votos obtenidos por Reinaldo González

Así luce hoy Reinaldo González

Reinaldo González

Reinaldo González

