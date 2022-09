"Era como trabajar para adolescentes": Acusan a Meghan Markle de tener un trato abusivo con empleados de la realeza

Un grupo de trabajadores reveló nueva información acerca del comportamiento de Meghan Markle y el príncipe Harry poco antes de dejar la realeza británica a principios del año 2020.

Las impactantes declaraciones forman parte del libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” escrito por el experto Valentine Low y que saldrá a la venta el próximo 6 de octubre.

Aunque los duques de Sussex siempre han mostrado su lado más vulnerable y los embates que sufrieron por los estrictos protocolos de la corona, estas entrevistas aportadas por empleados cercanos prometen mostrar el lado más hostil de la pareja.

El extracto del libro, al que tuvo acceso The Times y que también fue difundido por Infobae, deja claro el comportamiento que tenía la exactriz con sus empleados más cercanos durante su estadía en el Palacio de Kensington.

Según el libro, Meghan Markle usaba un lenguaje poco apropiado y que en muchas ocasiones atacó a los trabajadores. Entre los percances mencionan cuando supuestamente se enfureció en contra de una de las empleadas.

The first extract from Courtiers, my look at what goes on behind palace walls, will appear in The Times on Saturday. Should anyone be kind enough to want to buy a copy of the book, here's a link: https://t.co/zwxDQpFtIn