Mauricio Pinilla: Conoce la historia que tiene al exfutbolista en la polémica

27 sept. 2022 - 18:00 hrs.

Un nuevo escándalo amoroso tiene como protagonista a Mauricio Pinilla, pero esta vez, no tiene que ver directamente Gala Caldirola, a quien se le relaciona desde hace semanas.

Esta vez, Pinilla está envuelto en otra polémica, con una mujer a quien se le conoce como Natthy Chilena, una conocida dama de compañía que publicita sus servicios a través de redes sociales.

Mauricio Pinilla y Natthy Chilena

Los rumores de encuentros entre Pinilla y Natthy comenzaron hace a comienzos de este mes de septiembre, luego de que la mujer subiera unas historias en las que aparece junto al exfutbolista.

"Con mijito rico", escribió Natthy Chilena sobre las historias en las que aparece Pinilla, desde lo que sería el departamento del también comentarista deportivo.

Historias de Natthy Chilena de comienzos de septiembre

Tras hacerse conocido el clip, al programa "Me Late", Pinilla señaló que, "no me voy a referir a esa ridiculez, compadre, para armar más polémica. No es de mala onda, pero prefiero no hablar de mis cosas personales, independiente del tema".

Por su parte, la mujer expresó en redes sociales que junto a Mauricio, "somos amigos, nos conocemos hace tiempo, las stories (historias) son antiguas".

Nuevos videos filtrados

Esta semana, la propia Natthy Chilena filtró nuevos videos en su cuenta de Twitter, los cuales eliminó a minutos de haberlos publicado.

En el registro, se aprecia a Pinilla y una mujer, que sería Natthy, en una sugerente imagen, lo que desató que se convirtiera en uno de los temas más comentados de Twitter.

De hecho, en redes sociales, algunos aseguraron que la mujer sería una maquilladora de TVN, algo que Pinilla rápidamente desmintió en sus redes sociales.

"Ella no tiene nada que ver en esta situación y quiero despejar cualquier duda sobre ello y que pueda afectar su excelente trabajo", aseveró.

Desmentido de Mauricio Pinilla

En todo caso, Pinilla no se refirió a las imágenes en las que aparece con la misteriosa mujer, ni descartando ni confirmando la autenticidad de los registros.

