"Quería darle luz a mi cara": Valentina Roth sorprende con nuevo cambio de look

24 sept. 2022 - 16:28 hrs.

La exchica reality Valentina Roth, sorprendió la tarde de este viernes a sus más de 800 mil seguidores de Instagram al compartir el proceso que vivió para hacerse un nuevo cambio de look.

Tal como la bailarina recalcó, no iba a una peluquería hace más de 2 años, por lo que esta experiencia fue casi nueva para ella, quién solía llevar su larga cabellera castaña.

"Quería darle luz a mi cara"

A través de sus historias de Instagram, la joven contó emocionada que se encontraba con un gran amigo estilista, quién se dedicaría a dejar atrás su tradicional estilo de cabello. Asimismo, mostró el proceso de cómo su cabello estaba siendo aclarado hasta finalmente mostrar el resultado.

Una vez ya realizado el cambio de look, Roth compartió un reels donde explicó parte de este procedimiento y qué era lo que se había hecho.

"Hace dos años que no me hacía nada en mi pelo y quería darle luz a mi cara, así que hoy vine donde el mejor estilista @angelvidal.atelier que me hizo babylights más balayage y aparte un diamonds rose que es un restructurador y elimina todo el frizz. Se mueren cómo quedó mi pelo", escribió en la descripción del video.

Gran cantidad de personas comentaron el video de Valentina, elogiando su nuevo estilo y lo bien que este le hacía lucir. "Te ves pero qué hermosa, de todo mi gusto el new look", "minaaaaa. Te quedó muy bonito" y "bellísimo te quedó", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos