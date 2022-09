"Me gusta tomar cuando nadie toma": Pamela Díaz y su 'desahogo' tras las celebraciones de Fiestas Patrias

20 sept. 2022 - 22:00 hrs.

Una divertida confesión fue la que hizo la influencer y modelo, Pamela Díaz, en su cuenta de Instagram, durante este lunes 19 de septiembre.

La mujer, también conocida como "La Fiera", ocupó sus redes sociales para realizar un sincero descargo sobre el fin de las celebraciones de Fiestas Patrias, que este 2022 se extendieron desde el viernes 16 a este lunes.

Todo sobre Pamela Díaz

"Son muy largas las fiestas"

Díaz grabó una serie de historias en las que aparece quejándose, luego que no pudiera encontrar ningún negocio abierto. Recordemos que este 19 de septiembre fue feriado irrenunciable, por lo que los negocios tenían derecho a mantener sus cortinas abajo.

"Todo cerrado (...) Cómo que no sé... Ya no quiero más 18. Son muy largas las fiestas", lamentó la figura televisiva, quien luego se sinceró sobre su sensación corporal actual.

"Estoy como agotada, people, del 18. Uno, ¿por qué son tan largas las fiestas? Segundo, esa cosa como que ya no quiero tomar más, no quiero comer más carne, ya no quiero comer más pan. Estoy como ahogada", confesó.

Pamela luego sentenció que, "me gusta tomar cuando nadie toma. No cuando están todos tomando. Entonces eso me molesta".

Por si fuera poco, a modo de broma, lamentó que tuvo que pasar todos los días con su hija menor, Pascuala, con quien durante la tarde siguió subiendo historias mostrando lo bien que la estaban pasando.

Todo sobre Famosos chilenos