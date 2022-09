"Me contó que le cambiamos la vida": Joaquín Méndez habla sobre su experiencia en La Hora de Jugar

18 sept. 2022 - 16:16 hrs.

Uno de los conductores del programa de entretención, La Hora de Jugar, Joaquín Méndez, recientemente comentó cómo ha sido su experiencia en este proyecto a más de 2 años desde el inicio del mismo.

Cabe recordar que el espacio fue, inicialmente, un programa de mediodía, sin embargo, tiempo después pasó a ocupar la señal de la tarde de Mega, siempre junto a María José Quintanilla.

"Me contó que le cambiamos la vida"

En una entrevista con Página 7, Méndez compartió una particular experiencia que tuvo hace algún tiempo con una exparticipante del programa que reparte dinero.

Si bien el trasandino no recordaba a esa mujer, ella se le acercó. "Hace poco tuve un encuentro con una participante, que no lo sabía, pero me topé en la calle con ella y me comentó que le cambiamos la vida", explicó el conductor.

Todo sobre Joaquín Méndez

Tras recordar este suceso, Méndez analizó este momento como uno de los mejores regalos que le puede entregar su trabajo.

"Creo que esos son los momentos en que uno agradece el lugar en que le tocó estar. En mi caso es dar un premio que al final se traduce en una alegría que no se puede contabilizar en dinero", comentó.

Rememorando la historia que la mujer le contó, al exchico reality expresó que "cuando esa persona me da ese abrazo en la calle, me dice que habíamos cambiado su vida, que estaba en un momento difícil y esa plata la usó para una operación. Con base en eso pudo salir adelante".

Aunque cuando se conocieron la mujer se encontraba con dificultades de dinero, ahora pareciera ser que la vida le ha cambiado radicalmente.

"Hace poco había vuelto de Egipto, ¿te haces una idea? A la tipa le fue tan bien que se fue de viaje y encontró un buen trabajo", expresó.

Todo sobre La Hora de Jugar

La mayor reflexión que tuvo Joaquín fue sobre lo que provoca el programa en las otras personas. "Lo más lindo que se puede vivir es ese abrazo que contiene la alegría que ella vivió por algo que hicimos en el programa", destacó.

"No sé quién habré sido en otra vida, pero el amor que recibo es muy lindo y me llena mucho. Y el cariño se devuelve", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos