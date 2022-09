El escándalo que involucra a la exnovia de Nicky Jam con un empresario: "No acepta que ya lo nuestro se acabó"

18 sept. 2022 - 18:00 hrs.

Aleska Génesis, la exnovia de Nicky Jam, se vio envuelta en un escándalo luego de que el empresario venezolano, Miguel Mawad, con quien también mantuvo una relación, lanzara duras acusaciones en su contra.

En primera instancia, Mawad comentó, a través de una Historia de Instagram, que la modelo venezolana había sido contratada por el futbolista brasileño Neymar para estar con él y otra mujer más, esto después que se viralizó la imagen de Aleska con el jugador.

Todo sobre Nicky Jam

“Más allá de infidelidades, descubrí deslealtad, que vendía su cuerpo a cambio de dinero, de viajes y regalos, ahí es donde yo tomo la decisión de terminar, la encaro, con pruebas en la mano, le digo las cosas como son y cierro capítulo”, dijo Mawad en una entrevista con la periodista Mandy Fridmann, que también difundió El Diario NY.

Miguel, que también tuvo una relación con la actriz y modelo venezolana Gaby Espino, reveló que inició un proceso legal en contra de Génesis por violencia en Miami Dade.

“Me partió la nariz, me partió la boca, estoy 99% seguro que estaba bajo los efectos de la droga. De hecho, cuando veas la demanda a ella le van a hacer unos exámenes de sangre, están las cámaras de la calle donde se ve su cara bajo los efectos de la droga”, añadió.

Exnovia de Nicky Jam responde

La ex de Nicky Jam respondió a Miguel Mawad en una entrevista en el programa de farándula “Suelta la sopa”. La joven se defendió y dijo que, aunque le dolió mucho las declaraciones de su exnovio, ella está clara que no son ciertas las acusaciones.

“El hecho de que yo le haya sido sincera diciéndole que no me quería casar con él y que nuestra relación era un capítulo cerrado porque yo ya no me sentía bien allí, le dolió”, comentó sin reservas la joven de 30 años.

Aleska acusó a Mawad de estar dolido y tener actitudes de despecho. Además, añadió que él siempre estuvo buscándola, a pesar de que aún estaba saliendo con Gaby Espino.

“Siempre estuvo buscándome, lo que pasa es que yo comencé una relación con otra persona y lo bloqueé totalmente de mi vida. Es una persona que no acepta que ya lo nuestro se acabó”, dijo Génesis.

Todo sobre Famosos