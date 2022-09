"No puedo leerlas todas o lloraría": Kate Middleton agradece enorme cantidad de cartas de apoyo tras muerte de la reina

15 sept. 2022 - 11:10 hrs.

En horas de la mañana de este jueves 15 de septiembre, los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, salieron a saludar a la multitud que estaba apostada en Sandringham, Norfolk, donde dejaron más de un centenar de ofrendas florales a la reina Isabel II, fallecida el pasado jueves 8 de septiembre.

El matrimonio compartió algunos minutos con el centenar de personas que se encontraban en las afueras de la residencia real, e incluso se dieron el tiempo de hablar con algunas que llegaron a dejarles las condolencias.

"No puedo leerlas todas o lloraría"

El medio británico Daily Mail conversó con Fran Morgan, mujer de 62 años que pudo entablar una charla con Kate Middleton, princesa de Gales.

La mujer aseguró que Kate le dijo que "no podía creer cuántas tarjetas y flores había", las cuales, reconoció que "no puedo leerlas todas o lloraría".

Otro de los asistentes escuchó al príncipe William asumir que se encontraba "abrumado" por la enorme cantidad de muestras de cariño que ha recibido de parte de miles de ciudadanos del Reino Unido.

Kate recibiendo flores en Sandringham

Maisie, una joven de 27 años que fue con su bebé Eddie Shakespeare, de tan solo 3 meses, fue a mostrar su apoyo y, además, quería que los príncipes conocieran a su bebé que, lamentablemente, se quedó dormido minutos antes que los integrantes de la familia real llegaran a su lado.

"Iba a despertarlo y mostrárselo a Kate, pero no tuve el corazón. Me agradeció por venir y dijo que toda la simpatía significaba mucho para ella y William. Me alegro de haber venido, pero en cuanto a Eddie, ¡tendré que contárselo cuando sea mayor!", señaló.

