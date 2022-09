Minutos de verdadera tensión se vivieron en horas de esta tarde en Londres, luego que un hombre que presenciaba como público los homenajes a la reina Isabel II, intentara acercarse al rey Carlos III, saltando la valla que lo separaba de él en las afueras del Palacio de Buckingham.

Todo ocurrió pocos minutos después de que el monarca fuera proclamado oficialmente como el sucesor de la reina Isabel II, quien falleció en horas de este jueves 8 de septiembre.

El rey Carlos III llegaba junto a su comitiva al Palacio de Buckingham, sede de la corona en Londres, luego de su proclamación que ocurrió en el Palacio de San Jaime, en presencia de importantes políticos e invitados.

Todo el público apostado se encontraba tranquilo, a excepción por una persona, quien decidió saltar las altas vallas de seguridad, con el objetivo correr hacia Carlos III, quien seguía dentro de su vehículo al momento del incidente, que fue rápidamente controlado por los guardias de seguridad.

Lo anterior porque el individuo, vestido con polera negra y jeans, logró ser detenido por los policías, quienes se abalanzaron contra él y posteriormente lo derribaron.

El sujeto fue esposado, subido a la fuerza a la camioneta de la policía y retirado del lugar, mientras los asistentes aplaudían, respaldando el actuar policial.

Pocos segundos después se asomó la limusina real con Carlos a bordo, quien saludó al público desde el interior del vehículo que lo transportaba.

Man TACKLED to the ground by police after jumping barrier onto the Mall in Central London just before King Charles sailed through #queen #QueenElizabeth #QueenElizabethII #LondonBridge #London pic.twitter.com/X1y8Gc83CF