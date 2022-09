"Me decepcionó": La respuesta de Rocío Marengo tras el quiebre de su amistad con Pamela Díaz

09 sept. 2022 - 22:00 hrs.

A mediados de agosto, Pamela Díaz confirmó lo que varios portales de espectáculo habían consignado: su amistad con Rocío Marengo había llegado a su fin y no quiso revelar los motivos.

La "Fiera" reconoció que estaban distanciadas y que de momento no tenía interés en volver a ser su amiga. "Podemos tener buena onda, saludarla y todo bien, pero nada más", declaró en un programa de CHV.

Antes de que la exmodelo diera estas declaraciones, Rocío contó a LUN que Pamela estaba distante; sin embargo, desconocía el porqué. "La realidad es que le escribo y ella, no sé, se enojó por algo, porque no me dijo", señaló.

Marengo es una de las invitadas a la nueva edición del programa "Podemos Hablar", que se emitirá en las próximas horas. En este espacio, la rubia se desahogará con Jean Philippe Cretton respecto al quiebre que tuvo con Díaz.

En un adelanto al que tuvo acceso TiempoX, Marengo expresó su descontento frente a la actitud que ha tenido la animadora. "Me decepcionó, porque era mi amiga, una mujer guerrera, que va de frente, que dice las cosas, considero que no me lo haya dicho de frente...", explicó.

En este sentido, remarcó que "no me gustó mucho que lo haya contado en la tele y no me lo haya dicho personalmente. Yo a ella la amo, pongo las manos al fuego, la considero mi amiga. El cariño no se termina de un día para otro".

Asimismo, aseguró que los dichos de Pamela la tomaron por sorpresa y que no entendía cuál fue el motivo de su molestia. "Si yo hubiese hecho algo malo, hubiese dicho que se enojó por eso, pero no hice nada", afirmó.

Rocío aprovechó la oportunidad y se dirigió directamente a Pamela: "La gente nos quiere ver juntas, amiga. La verdad es que necesitamos una charla, no da para hablarlo en tele", indicó.

Finalmente, abordó los rumores que la vinculaban amorosamente con Cretton, la pareja de Díaz. "Ella podría haber puesto las manos al fuego por mí, haber dicho 'puede pasar cualquier cosa, pero Rocío no se mete con mi novio'. Eso me dolió", confesó.

