"Profundamente preocupados": Reportan que la reina Isabel II está en un delicado estado de salud

Los doctores de la reina Isabel II, de 96 años, están "preocupados" por su salud y recomendaron que sea puesta bajo supervisión médica en su castillo escocés de Balmoral, informó este jueves el Palacio de Buckingham.

"Tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo vigilancia médica", afirmó.

"La reina sigue sintiéndose cómoda y se quedará en Balmoral", donde suele pasar los finales de verano, agregó el palacio en un breve comunicado.

Los miembros más cercanos de su familia fueron informados de su estado, precisó la agencia de noticias británica PA, mientras la nueva primera ministra Liz Truss expresaba la preocupación del país por la noticia.

El heredero de la corona, el príncipe Carlos, de 73 años, y el hijo mayor de este, William, de 40 años, emprendieron viaje a Balmoral, unos 800 kilómetros al norte de Londres, anunciaron sus respectivas oficinas.

La salud de la anciana monarca es motivo de creciente preocupación, desde que el pasado octubre se supo que había pasado una noche hospitalizada para someterse a "pruebas" médicas, cuya naturaleza nunca se precisó.

Desde entonces, ha reducido muy considerablemente su agenda, sus apariciones en público son cada vez más escasas y en ellas se la ve a menudo caminando con dificultad ayudada por un bastón.

En junio, el Reino Unido celebró por todo lo alto el Jubileo de Platino, 70º aniversario de la llegada al trono de Isabel II, quien cada vez delega más funciones oficiales en el príncipe Carlos.

El martes, la monarca había recibido en Balmoral al primer ministro dimisionario Boris Johnson y a su sucesora a la cabeza del Partido Conservador, a la que encargó formar gobierno como nueva líder de la mayoría parlamentaria.

Una imagen del acto difundida por el Palacio de Buckingham, en que se veía a la monarca dando la mano a Truss, provocó inquietud porque la mano de la reina aparecía inusualmenta amoratada.

Por primera vez en su largo mandato, Isabel II había decidido quedarse en Balmoral en lugar de regresar a Londres, donde suele tener lugar la transición, debido a sus problemas de salud.

"Todo el país estará profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham este mediodía", tuiteó Truss este jueves.

"Mis pensamientos -y los de todos en el Reino Unido- están con su majestad la reina y su familia", agregó.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.