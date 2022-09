"Fue como sacarse una mochila de la espalda": Yamila Reyna y los resultados de su reducción mamaria

07 sept. 2022 - 17:00 hrs.

La actriz y comediante trasandina, Yamila Reyna, hace tres meses decidió tomar una importante decisión y optó por realizarse una reducción mamaria, pasando de casi medio kilo de implantes en cada seno a 300 cc. de prótesis, respectivamente.

Sus implantes originales la acompañaron durante casi 20 años, pero a comienzos de 2022, una de sus prótesis se encapsuló, por lo que la operación debía realizarse sí o sí.

"Fue como sacarse una mochila de la espalda"

Esta semana, Yamila dio una sincera entrevista a LUN en la que realizó un balance de cómo ha pasado las últimas 12 semanas tras la reducción mamaria.

"Estoy feliz, me siento muy cómoda con el tamaño, me siento cómoda con el espejo, con mi pareja. Antes no tenía esa misma seguridad. En la intimidad yo no estaba cómoda. Ahora sí. Ahora yo solo quiero que llegue el calor para ponerme poleritas y usar cosas sin sostén. Me siento más cómoda, también más delgada", expresó.

Reyna reconoció que quería sus senos más pequeños, de 200 cc. de implantes, pero el doctor le explicó que "por mi glándula mamaria, piel, etcétera, tenía que quedar en 300 cc. para que se viera armónico todo".

Uno de los cambios más grandes que ha podido percibir, es el alivio de los dolores de espalda con los cuales se había acostumbrado a vivir.

"El peso de las mamas era harto. Imagínate, eran 440 cc. en cada lado. Y si a eso le añadimos el peso del encapsulamiento que mi cuerpo generó en torno a las prótesis, fácilmente era mucho más. Yo vi eso, era como una membrana de dos centímetros de espesor, eso también pesa. Por todo eso mi espalda sufría un montón", relató.

En este sentido, confesó que tras su cirugía, "lo primero que hice fue levantarme al baño y apenas me paré sentí alivió. Me sentía más liviana. Fue como sacarse una mochila de la espalda. Te juro que me dieron ganas de llorar porque sentía alivio. Me dije, 'por fin, por fin'".

"Yo había ido al médico muchas veces por mis dolores de espalda, pensaba que tenía problemas ahí, pero no, era solo el peso. Entonces, hoy sentir la libertad que siento, no tiene precio", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos