"Me sentía incómoda": Esta es la razón por la que Yamila Reyna se hizo una reducción mamaria

02 sept. 2022 - 11:00 hrs.

Yamila Reyna (43) publicó en sus redes sociales imágenes en las que muestra los resultados de la operación mamaria que se realizó hace solo 3 meses. En esa ocasión, los médicos reemplazaron los implantes que la actriz argentina se había colocado hace ya unos 20 años.

Si bien la intervención fue motivada por la rotura de uno de sus implantes, un problema habitual entre las personas con estas prótesis y que puede provocar mucho malestar, la comediante también aprovechó para reducir en 100 centímetros cúbicos el tamaño de los nuevos implantes.

"Hoy me miro al espejo y me veo más yo, me siento más cómoda en todos los sentidos", comentó en sus redes sociales la trasandina.

Pero la cirugía no solo mejoró la percepción de la imagen de Reyna, también le dio un alivio físico.

"Sentí un alivio en la espalda", explicó la comediante, quién también describe esta cirugía como un procedimiento que le "alivianó el cuerpo". "Hasta camino más derecha, sin vergüenza, porque me sentía incómoda", confesó.

¿Pueden causar dolor los implantes?

Más que los implantes, cuando las personas tienen senos de gran tamaño, estos pueden causar dolor de espalda. Es que, según explican los médicos, el peso extra en la porción frontal superior podría alterar la postura de las mujeres.

"Ciertamente tiene sentido desde un punto de vista biomecánico que las mujeres con pechos grandes puedan estar predispuestas a tener un mayor dolor en la columna toracolumbar, debido a su postura anormal", explicó en Spine Universe el Dr. Peter Whang, cirujano de columna.

En algunos casos, un buen sostén podría ayudar con el malestar, pero algunos médicos también podrían recomendar terapia física, para así fortalecer la musculatura del tren superior y corregir los vicios en la postura.

Pero en otras ocasiones, se podría indicar una reducción mamaria o el reemplazo de implantes por unos más pequeños, si es que se tienen.

"La decisión de proceder a la reducción mamaria también requiere la aportación de un cirujano plástico, para asegurarse de que este procedimiento es realmente el tratamiento más adecuado para un individuo en particular", añadió el cirujano lumbar.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

