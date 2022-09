"Revísale el celular...": Los particulares "anti consejos" con los que Coté López sorprendió en redes sociales

06 sept. 2022 - 13:00 hrs.

María José "Coté" López es una de las celebridades chilenas más populares en redes sociales, donde suele interactuar con sus miles de seguidores a través de rondas de preguntas, en las que transparenta gran parte de su vida familiar y profesional.

Recientemente, la influencer y psicóloga sorprendió a sus fanáticos con una nueva dinámica, muy distinta a las que había realizado hasta ahora. A través de sus stories de Instagram, López dio a los usuarios particulares "anti consejos".

En concreto, la rubia le pidió a los internautas que le escribieran sobre cualquier tipo de problema que estuvieran viviendo y ella les diría lo que no deben hacer.

"Revísale el celular..."

“Dime tu problema y yo te daré mi ANTICONSEJO”, partió anunciando la empresaria, ante lo que rápidamente comenzó a recibir todo tipo de mensajes de usuarios que le contaban sobre lo que les acomplejaba.

"Me gusta el ex de mi amiga", le escribió una seguidora, mientras que Coté contestó "cómetelo, total es su ex, lo importante es compartir". Luego, otra mujer le comentó "llevo tres años y mi pololo no se quiere pronunciar con el matrimonio", frente a lo que la modelo respondió con un tajante "embarázate".

"Partamos de nuevo anticonsejo (lo opuesto a un consejo) jaja chemimare. ¿Ya, ahora si? Leyeron bien?", reiteró después, justificándose por las críticas que recibió por parte de quienes pensaron que hablaba en serio.

En otra de las preguntas, le escribieron "tengo la sospecha de que mi marido me engaña", frente a lo que López dijo "dale una pastilla para dormir y revísale el celular".

Finalmente, aclaró que la dinámica se la copió a un querido amigo, "le pedí permiso antes, lo encuentro muy entrete, ojalá hayan entendido que no son consejos obviamente".

