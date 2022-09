"Me quedo con tu alegría": La sensible pérdida familiar que enluta al actor Fernando Godoy

05 sept. 2022 - 15:00 hrs.

El destacado actor chileno perteneciente al área dramática de Mega, Fernando Godoy, realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, despidiéndose de un querido familiar que falleció este fin de semana.

Se trata de su tío Gastón, quien, de acuerdo al relato que se puede leer en la publicación que hizo en sus redes sociales, fue pieza fundamental durante su infancia.

"Me quedo con tu alegría"

Al pie de una imagen en la que aparece tomado de la mano junto a su fallecido familiar, Fernando comenzó escribiendo: "El gran tío Gastón partió. Este tío Gastón que me cuidaba, me daba la comida y me hacía reír todo el día cuando nos quedábamos en su casa".

"Era muy cariñoso... Tenía un magíster en amar y reír. El tío Gastón nunca dejó de decirme Fernandito", agregó en su emotiva dedicatoria.

Para cerrar, el actor le deseó a su tío un "buen viaje". "Tío Gastón, me quedo con tu alegría. Te adoro", concluyó en su posteo.

La publicación que hizo en horas de la mañana de este lunes 5 de septiembre, se llenó de likes y comentarios de condolencias, empatizando con la tristeza de Fernando.

"Adiós tío Gastón", "un abrazo grande, amigo", "mis condolencias para ti y toda tu familia, cariños", "tan difícil y doloroso, solo agradecer el cariño", "lo siento mucho", "un abrazo al cielo"; son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

