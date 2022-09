"A punta de ganas, amor y tesón": La emoción de Princesa Alba tras anunciar que abrirá shows de Coldplay en Chile

06 sept. 2022 - 12:00 hrs.

Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, será una de las artistas invitadas como telonera de la serie de conciertos que la banda británica Coldplay hará en nuestro país durante las próximas semanas.

Así fue anunciado por DG Medios, la productora detrás de la visita de la agrupación a Chile, que compartió un video en sus redes sociales mostrando la reacción de la cantante nacional.

"Al fin lo puedo anunciar, voy a telonear a Coldplay en Chile, estoy muy contenta, para mí significa muchísimo en cuanto a mi carrera, nada, es un logro gigante, estoy muy contenta", señaló Riveros.

"Infinitas gracias"

Según declaró la intérprete, su felicidad aumentó aún más cuando le contaron que será la primera chilena en tocar cuatro veces consecutivas en el Estadio Nacional, todo un hito para la joven de 25 años.

En su cuenta de Instagram, Princesa Alba compartió con sus miles de seguidores este importante momento y escribió una sentida reflexión.

Cabe destacar que la chilena estará abriendo el show antes que la ex Fifth Harmony, Camila Cabello, quien también será parte del tour mundial Music of The Spheres.

"A punta de ganas, amor y tesón, estoy logrando ese mundo que tanto quería. 5 años de carrera, un Caupolicán lleno y no quiero parar de enorgullecerme a mi misma", escribió la intérprete de "Convéncete" en un post en su perfil.

También añadió que "quiero seguir sorprendiéndome. Nos vemos en el Estadio Nacional teloneando a Coldplay en Chile. Infinitas gracias a quienes hicieron esto posible".

