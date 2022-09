"No lo necesito": La contundente respuesta de Lisandra Silva sobre por qué no muestra el rostro de su hija Léiah

02 sept. 2022 - 12:00 hrs.

Desde que en mayo de este año Lisandra Silva dio a luz a su segunda hija, Léiah Livli, la empresaria cubana ha sido varias veces consultada sobre su decisión de no mostrar el rostro de la pequeña.

Y es que a diferencia de Noah, su primogénito con su prometido Raúl Peralta, la influencer se ha preocupado de ocultar la cara de la bebé en cada una de las publicaciones que hace en redes sociales.

"¿Vas a mostrar a Léiah pronto?"

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas que la celebridad inició en su cuenta de Instagram, un usuario le escribió nuevamente sobre este tema.

"¿Vas a mostrar a Léiah pronto?", le consultó el internauta, ante lo que Silva volvió a descartar de lleno esta posibilidad y explicó sus razones.

"La verdad es que yo la he mostrado desde el día uno, pero no he mostrado su carita", partió diciendo en un video que compartió en sus stories.

Y luego remarcó que "tampoco pienso que lo haga pronto, siento que no lo necesito, así que ni modo".

Esto se sumó a lo que ya declaró hace algún tiempo, cuando dijo que desea respetar la privacidad de su hija, y aseguró que "en algún momento lo haremos cuando estemos listos. Por ahora queremos disfrutarla nosotros".

Asimismo, reconoció que "sentimos que con Noah lo hicimos muy pronto y esta vez esperaremos un poco más".

