"Que hablen un poco de mí": Esteban Paredes se refiere a los rumores de romance con Pamela Díaz

31 ag. 2022 - 18:00 hrs.

El exfutbolista chileno, Esteban Paredes, se refirió a los rumores que comenzaron hace algunas semanas, y que lo involucraban amorosamente con Pamela Díaz.

La declaración la hizo en una entrevista con LUN, en la cual negó tener un vínculo romántico con "La Fiera", y que lo existe entre ellos es solo amistad.

Todo sobre Pamela Díaz

Los trascendidos, iniciados en redes sociales, no les toma mayor relevancia, ya que aseguró que "mientras no haya imágenes donde yo salga con alguien, no me incomoda en realidad porque no es así".

"Me involucraron recién con Pamela Díaz y con ella somos muy amigos hace muchos años y está (pololeando) con Jean Philippe Cretton. Son cosas que la farándula busca para su conveniencia. ¿Si me caliento la cabeza con eso? No... de repente es mejor que hablen un poco de mí", bromeó.

El programa de Esteban Paredes

Esteban Paredes se ha reinventado tras dejar el fútbol, convirtiéndose en uno de los influencers más seguidos en redes sociales, firmando contratos con varias marcas que han decidido ser promocionadas por el eterno ídolo colocolino.

No obstante, en septiembre comenzará un desafío completamente nuevo, ya que se pondrá en la animación de un programa de televisión, en donde le tocará entrevistar a diferentes figuras del deporte, repasando además lo que fueron sus actuaciones en la cancha.

Esteban Paredes jugando por Colo Colo

"El programa es bastante entretenido, se habla de cosas importantes que uno ha vivido como futbolista, por ahí cosas un poquito amargas también", adelantó en la entrevista con el citado medio, sobre su primer trabajo como animador de TV.

De hecho, el ofrecimiento se lo tomó como una grata sorpresa, sumándose así a otros exfutbolistas, como Mauricio Pinilla, quienes ya han encontrado su espacio en la televisión chilena.

Todo sobre Famosos chilenos