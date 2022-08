"Estoy chata": Helhue Sukni furiosa por los retrasos que ha sufrido su operación de rejuvenecimiento facial

31 ag. 2022 - 10:00 hrs.

Hace algunos días, la mediática abogada chilena, Helhue Sukni, reveló que se iba a someter a una operación estética, que tenía por objetivo rejuvenecer completamente su rostro.

El plan inicial era operarse durante el pasado fin de semana. Sin embargo, la cirugía vivió su primer retraso, luego que el cirujano plástico le exigiera un certificado de su médico broncopulmonar para autorizar el procedimiento.

"Estoy chata"

Así lo reveló en un video que subió a su cuenta de Instagram, en donde hizo un duro descargo. "Me están puro huea... los hueo... de la clínica", partió relatando en el clip que grabó acostada desde su cama.

"Después que fui, me saqué exámenes de sangre, me sacaron electrocardiograma, todo, después me salen con la noticia que necesito una autorización de un broncopulmonar, porque como estuve 4 días internadas en la clínica, entonces, sin la autorización, nada", se quejó Sukni, recordando el momento cuando estuvo hospitalizada por una enfermedad respiratoria.

Helhue hizo caso y fue a un médico broncopulmonar, no obstante, no la quisieron atender durante la semana pasada y tuvo que sacar hora para este jueves 1 de septiembre, retrasando así todos sus planes.

"Uno tiene que pedir hora, porque si no pides hora, no pagas. En este mundo y en este país es pura plata, ¡pura plata!. Put... que les gusta la plata", siguió señalando la mujer.

Tras notar tantas trabas previas a su cirugía estética, Sukni aseguró que ha pensado someterse a su procedimiento en otro país, como Colombia, para evitar todo el papeleo. Y es que la abogada también recordó que otro médico, el que le haría una abdominoplastia, le pidió que dejara de fumar antes de operarla.

"He bajado los cigarros, amigos. Saben ustedes, yo me fumaba una cajetilla al día, ahora estoy fumando 10 (...) y voy a llegar a fumar 5", aseguró, pero el doctor, pese a su esfuerzo por dejar el vicio, le ha pedido expresamente que deje de consumir cigarrillos, por la cicatrización.

"Estoy chata", lamentó la abogada, quien luego prosiguió en su clip a hablar de otros temas más relajados, como la inauguración de una fonda que hará en su casa para las Fiestas Patrias, que llevará por nombre "Hola Amigos".

Mira el video

