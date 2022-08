"Estoy lastimada": Michelle Carvalho revela las consecuencias que sufre tras tormentosa relación con su expareja

31 ag. 2022 - 09:00 hrs.

La modelo brasileña Michelle Carvalho hace algunas semanas terminó su relación amorosa con el chileno Ricardo Dalli, en medio de fuertes acusaciones contra la familia de él.

Y es que, de acuerdo al testimonio de Carvalho, los parientes más cercanos de Dalli nunca la quisieron en la familia, y para minar la relación amorosa de ambos comenzaron a inventar insólitos rumores sobre ella, como que era una asesina.

"Estoy lastimada"

En una entrevista que dio a LUN, Michelle contó que ella trató en repetidas ocasiones de que la relación entre ambos anduviera bien, incluso, yendo a terapia de pareja. Sin embargo, los esfuerzos para llevar un romance sano solo venían de su parte.

"En agosto del año pasado (2021) hicimos terapia de pareja y la psicóloga le recomendó que se alejara de su familia por un tiempo, por sanidad mental, hasta que estuviera todo bien. Él se alejó por unos cinco meses y logramos estar mejor, porque su familia no tenía acceso a nosotros", recordó.

Sin embargo, él retomó el contacto con sus familiares, sin poner ningún tipo de límites, y "volvieron los problemas", reconoció la brasileña.

"Él me había mentido, me había dicho que iba a hacer terapia para ponerle límites a su familia, pero nunca sacó hora con la psicóloga", agregó, revelando además que llevar el peso de acarrear la relación le trajo consecuencias físicas y mentales.

Lo anterior porque Michelle confesó que, durante estos años, ha sufrido de "depresión, crisis de pánico", que incluso no la dejaban salir de su casa. "Estuve sedentaria dos años y estuve alejada de mis redes. Me quería ocultar", aseveró, señalando también que pasó de los 80 a los 98 kilos durante todo este tiempo.

¿Qué viene para Carvalho hoy? La mujer de 29 años ahora está concentrada en un 100% en recuperar el tiempo con ella misma.

"Necesito enfocarme en mí, en recuperar mi autoestima, mi amor propio que lo dejé a un lado, volver a cuidarme. Hoy martes (30 de agosto) empiezo con el psiquiatra (...) No estoy lista para conocer a nadie ahora. Quiero enfocarme en mi trabajo, no saltar a otra relación mientras no me sane porque estoy lastimada", finalizó.

