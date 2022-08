Exactor de las teleseries de Mega se convierte en padre nuevamente a los 47 años: "No me lo esperaba"

27 ag. 2022 - 14:30 hrs.

La madrugada del pasado viernes, el exactor de las teleseries de Mega, José Luis Briceño, reconocido por su papel como Felipe en "A Todo Dar", que salió al aire en el año 1998, logró pasar a una nueva etapa de su vida junto a Estefanía Molina, a su pareja de 3 años.

El actual productor de eventos sorprendió tras anunciarle a sus seguidores de Instagram que se había convertido en padre por segunda vez. Así le dio la bienvenida a su primer niño varón, Borja.

Cabe recordar que el exactor, de 47 años, ya había sido padre hace varios años de Valentina, quien actualmente tiene 23 años, sin embargo, este nuevo hijo no era algo que él esperaba.

"No me lo esperaba"

A través de una entrevista con LUN, Briceño comentó detalles sobre cómo fue el parto su pareja y cuál fue su reacción cuando nació Borja.

"Estoy demasiado contento. Es una bendición tener esta experiencia de tener un hijo a los 47 años, afortunadamente todo salió bien", expresó.

Si bien el parto estaba programado para concretarse durante la mañana del día viernes, su pareja debió acudir la tarde anterior a urgencias producto de contracciones. Así fue como Borja nació a las 02:56 horas, confirmó el padre.

"Dicen que todas las guaguas cuando nacen son feas, pero a él lo encuentro hermoso", comentó José Luis entre risas, para seguido ponerse serio al asumir que es una persona reacia a ver sangre y tenía miedo de desmayarse al ayudar con el nacimiento.

Sin embargo, logró superarlo. "Fue impresionante. Pude limpiarlo y cortarle el cordón. Es algo inolvidable", explicó al medio antes citado.

Si bien la pareja no tenía planeado tener hijos, ambos padres están emocionados por lo que se viene de ahora en adelante en sus vidas. "Tener otro hijo no me lo esperaba. La llegada de Borja no fue planeada, pero lo recibimos con mucha alegría", dijo.

Para finalizar, Briceño agregó cómo fue cuando se enteraron que tendrían un hijo.

"Me acuerdo que cuando me enteré que mi pareja estaba embarazada, la pillé llorando. Yo no sabía si reír o ponerme a celebrar, porque ella estaba un poco impresionada. A los dos nos agarró de improviso, pero luego vino esta felicidad tan grande que sentimos", expuso.

Luego de que le realizaran la entrevista, Briceño compartió en su red social una fotografía del momento en que recién nació Borja, una imagen familiar de la pareja junto al nuevo integrante.

"Felicidades para los dos es el día más bello", "Bendiciones a la familia" y "Qué bello momento!!! Felicidades miles José", fueron algunos de los comentarios que dejaron. Asimismo, la actriz Yasmín Valdés y la modelo Aynara Eder, también dejaron su mensaje de emoción y sorpresa. "Que lindo Jose!! Muchas felicidades" y "Queeee en que minuto?!", escribieron respectivamente.

