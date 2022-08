"Me casé con el amor de mi vida": Tanza Varela y el cineasta Matías Bize contrajeron matrimonio en México

26 ag. 2022 - 11:00 hrs.

La actriz Constanza "Tanza" Varela y su pareja, el reconocido cineasta Matías Bize, contrajeron matrimonio este jueves en Ciudad de México, desde donde compartió varios registros de la íntima ceremonia.

Recordemos que tras ser parte de varios shows televisivos en nuestro país, la chilena, de 31 años de edad, decidió radicarse en el país azteca, donde vive con su actual esposo y con su hijo Diego, quien tiene 7 años.

"Me casé con el amor de mi vida"

A través de su cuenta de Instagram, la recordada exchica reality compartió imágenes de la especial jornada, en la que también estuvo presente su círculo más cercano, entre ellos la actriz nacional Ignacia Allamand.

Mediante el formato stories, Tanza mostró varias imágenes, en las que dejó ver que para la boda usó un vestido negro que complementó con una liga del mismo color y un velo blanco.

Tanza Varela junto a Ignacia Allamand.

Historia de Instagram de Tanza Varela.

Asimismo, en su feed, la intérprete subió un video del momento en el que dieron el "sí", se besaron y luego firmaron el acta de matrimonio, desatando la emoción de sus invitados.

"Me casé con el amor de mi vida! Me casé con mi equilibrio perfecto, con el hombre más pausado y zen que he conocido en toda mi vida", expreso Varela en la descripción del post.

Y luego continuó describiendo al novio como "el cómplice de todas mis locuras, el hombre más bueno y calmado del universo entero, justo lo que necesitaba. Me casé con mi hombre perfecto".

Finalmente, manifestó que "amo estar casada contigo Matias Bize", e hizo un llamado a sus amigos y seguidores a que "ahora sí sean libres de decirme, señora".

