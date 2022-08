"Hubo algo ahí, una conexión": Lisandra Silva revela coqueto encuentro que tuvo con Rihanna

26 ag. 2022 - 18:30 hrs.

Hace unos días, la empresaria e influencer cubana Lisandra Silva fue invitada al programa "Pero con respeto", donde conversó con Julio César Rodríguez de diversos aspectos de su carrera televisiva y de su vida personal.

Además de referirse a la posibilidad de volver a ser madre, la modelo reveló una inédita anécdota que vivió mientras disfrutaba de una fiesta posterior a los premios Grand Prix de la Fórmula Uno.

"Conocí a Rihanna, fue en Montecarlo", partió contando Silva, quien detalló que el encuentro se habría dado mientras celebraban en un barco junto a varias celebridades y productores.

"Había muchos artistas internacionales, Rihanna, Chris Brown, Akon, Leonardo DiCaprio, era alucinante, todos los famosos. Estaba Kanye West con su mujer Kim Kardashian", aseguró.

"Hubo algo ahí, una conexión"

Posteriormente, la ganadora de "Doble Tentación" comenzó a relatar el emocionante momento en que se cruzó con la intérprete de "Umbrella".

"Estaba ahí con mi trago, y había cantantes y productores que seguramente yo no conocía, y ella se acerca a la barra a saludar a uno de estos personajes, y me ve y me hace (la mira de forma coqueta)", recordó Lisandra.

"[Rihanna] Me dice 'nice to meet you'. Y yo, entré en shock, porque, ¿es Rihanna o no es Rihanna?", dijo la cubana, y luego indicó que dudó porque "cuando la ves en la vida real, sin tacones y con poco maquillaje...".

Asimismo, afirmó que "se me acerca y me va a la boca, a dar un beso en la boca, y yo me quito". Respecto a esta decisión, Lisandra reconoció que tiempo después se arrepintió: "Si yo revuelvo (el tiempo), le hubiera dado un beso y le hubiese chupeteado la boca", declaró.

La cubana insistió en que "le gusté. No sé. No sé si le gustan las mujeres, pero hubo algo ahí, una conexión".

"Pero le di la cara, y yo 'nice to meet you…' Qué tonta, pava que fui. Yo si tirara el tiempo, le digo 'nice to meet you' (y la hubiese besado)", lamentó.

