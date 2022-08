La Rancherita revela el comentario por el cual decidió terminar con Arturo Vidal: "Cometió el error de decirme..."

27 ag. 2022 - 13:00 hrs.

La cantante Carolina Molina, mejor conocida como "La Rancherita", tuvo hace ya casi 20 años una fugaz relación con el futbolista chileno, Arturo Vidal.

Todo ocurrió cuando el deportista se perfilaba recién como una de las jóvenes promesas del fútbol nacional, y antes de que él comenzara su relación con Marité Matus.

"A lo mejor si me paseó"

Hace algunos días, en su cuenta de TikTok, Carolina Molina recibió un comentario relativo al romance que tuvo con Vidal.

Uno de los internautas le escribió, "Vidal te paseó, me contó todo", lo que provocó que la cantante le diera una directa respuesta con video incluido.

La intérprete partió diciendo, "antiguo, fome, pero igual te voy a responder, ya que lo comentaste. Sí, a lo mejor si me paseó, si te refieres a que me paseó porque yo lo quise, de corazón, no sé si enamorada, pero lo quise harto".

"Lo quise cuando no era nadie, cuando era un descubrimiento futbolístico, cuando no tenía nada de lo que tiene ahora, cuando no tenía ni la fortuna ni los millones ni la fama que tiene ahora, lo quise cuando era un jugador más, un cabro chico, simpático, amoroso, detallista", agregó.

Luego, citando el comentario del internauta, señaló, "te voy a aclarar que me paseó solo hasta cuando yo quise, porque terminé con él. Aunque se dijeron muchas cosas y se inventaron muchas cosas en el camino, yo decidí terminar con él".

El comentario de Vidal que detonó el quiebre

"La Rancherita" también ahondó en los detalles del momento en que decidió terminar con el futbolista, señalando que un día, Vidal llegó hasta a su casa "a pedir mi mano a mis padres para que me fuera a Alemania con él".

No obstante, el futbolista "cometió el error", a juicio de Molina, de decirle en su declaración, "que quería llevarme a vivir con él y que yo tenía que dejar estas payasadas de la música. Fue un detonante y dije ‘no es la persona indicada para mí’".

"Después sucedieron otras cosas que fueron en realidad el motivo principal por el que terminé con él. Algo más grave, que ya no viene al caso ni comentar, ya pasó hace mucho tiempo. Pero sí, te asumo, a lo mejor me paseó un ratito, pero te digo me dejó de pasear cuando yo decidí no estar con él y decidí seguir con mis sueños, con la música, que me llena hasta el día de hoy, me hace feliz", concluyó la cantante.

Revisa la respuesta de "La Rancherita" sobre Arturo Vidal

