"Gracias por enseñarme lo que es el amor": Pareja de tiktoker fallecido de cáncer comparte emotivo mensaje de despedida

25 ag. 2022 - 14:00 hrs.

La muerte del famoso tiktoker español Carlos Sarriá, mejor conocido en redes sociales como Charlie, conmocionó a los internautas. El joven de 20 años padecía de cáncer, pero narraba, con su particular humor, su día a día con la enfermedad.

Sarriá fue diagnosticado con un sarcoma de Ewing en 2018 y, pese a que ganó una primera batalla contra la enfermedad, una metástasis lo hizo recaer durante este 2022. El lunes de esta semana y mediante un video, Narea, su pareja, confirmó su fallecimiento.

La influencer, conocida en Instagram y TikTok como "lanenahbrugal", relataba la lucha de su novio en sus publicaciones, y tras su partida compartió un emotivo mensaje de despedida.

"Gracias por enseñarme lo que es el amor"

En el texto, Narea mostró la primera fotografía que se tomó junto a Carlos, y narró cómo fue el momento en que se conocieron y cómo fue avanzando su romance hasta que el cáncer volvió a atacar.

"Cuando no llevábamos ni 6 meses el cáncer atacó de nuevo, también la pandemia y la verdad es que fueron unos meses muy duros, ya que físicamente no podía apoyarle. Mucha gente me llama valiente por no haber huido, y yo pienso '¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?'. Una pena", manifestó.

En este sentido, señaló que la muerte siempre fue un tema presente en la relación: "Tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar. Por desgracia ha tenido que ser demasiado pronto".

Pese lo anterior, agradeció haber conocido a Carlos y recordó uno de los últimos momentos que pasó junto a su novio. "Recuerdo aquella conversación en el sofá de casa de mi madre antes de llevarte a urgencias de madrugada, en la que me prometías que lucharías hasta el final por mí y así lo hiciste", relató.

Finalmente, dedicó unas sentidas palabras a Sarriá: "Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos".

"Gracias por no juzgarme nunca, por quedarte y confiar en mí. Gracias por no cerrarte y dejarme formar parte de tu camino. Simplemente gracias. Te voy a echar mucho de menos", sentenció.

