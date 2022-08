"Nos vemos en la otra vida": Muere Charlie, el famoso tiktoker de 20 años que luchaba contra un agresivo cáncer

23 ag. 2022 - 10:00 hrs.

Los usuarios de TikTok recibieron este lunes una triste noticia. El famoso influencer de la red social Carlos Sarriá, mejor conocido como Charlie, falleció a los 20 años, tras una larga lucha contra el cáncer.

El joven español, que mantenía más de 3.3 millones de seguidores, fue diagnosticado hace cuatro años con sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos. Si bien había logrado mejorarse, una metástasis en la coronilla lo hizo recaer.

Charlie comenzó a compartir su experiencia en las plataformas digitales y alcanzó gran reconocimiento con su estilo desenfadado e irónico. En sus videos mostraba su rutina en el hospital y su relación con su círculo cercano en el contexto de la enfermedad.

Pese a sus complicaciones de salud, se mantuvo optimista, e incluso se definía como "un chaval normal, pero con cáncer" o "el del cáncer que hace cosas".

"Nos vemos en la otra vida"

Durante la noche del 22 de agosto, su novia publicó el último video en su cuenta de TikTok con un mensaje de despedida. "Adiós perros, nos vemos en la otra vida", se lee en la descripción del registro.

El post, que ya alcanzó más de 3.8 millones de "me gusta", muestra varias imágenes y videos de los mejores momentos de Charlie mientras suena "Un verano sin ti" de Bad Bunny.

Además, incluye el extracto de una entrevista donde Charlie resume su filosofía de vida: "Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y como agradecido con lo que tengo. No pido mucho"

Los usuarios lamentaron su partida y reaccionaron con miles de mensajes de despedida. "Descansa en paz y sigue haciendo feliz", "nos distes una gran lección, una actitud increíble frente a la vida", son algunos de los comentarios que se leen.

