Abogada, cantante y actriz: El impresionante currículum de María José Weigel, la doctora Eloísa de "Hijos del Desierto"

María José Weigel es el nombre de la actriz que interpreta a Eloísa en "Hijos del Desierto", la nueva apuesta nocturna de Mega que ha logrado cautivar a la audiencia.

La joven tiene una interesante historia de vida. Su madre, que es chilena, y su padre, que es francés, se conocieron en Austria y la tuvieron a ella y a su hermano en Alemania.

Estudió en prestigiosas universidades

Luego se vino a Chile y creció en nuestro país hasta los 12 años. En ese entonces, se fue a Francia junto a su padre, viviendo su adolescencia en Saint-Germain-en-Laye, zona periférica de París.

"Fue difícil el cambio porque me considero una persona sensible y la gente es más fría. Aquí (Chile) somos más de piel y espontáneos. Allá son más diplomáticos y formales. Además, a esa edad aún era muy tímida y me costó integrarme. A pesar de que sabía francés, igual llegué con acento", recordó a LUN.

Tras salir del colegio, Weigel, impulsada por la "obligación familiar", reconoció, decidió matricularse en Derecho Hispano Francés, estudiando en las prestigiosas universidades Complutense de Madrid y La Sorbona.

"Yo siempre quise hacer algo artístico, pero cumplí con la obligación familiar de tener un diploma tradicional, ya que tuvimos mucha inestabilidad económica. Mi papá también es artista y sabía, al igual que mi mamá, que el medio es muy difícil y tenía temor que su hija sufriera las mismas dificultades. Nadie en mi familia estudió derecho, pero seguí ese camino más formal", contó.

Para titularse, reveló que hizo diferentes prácticas en el área jurídica, ejerciendo como procuradora y abogada en sectores relacionados con la comunicación y marketing.

Estudiar teatro en Chile

Tras cumplir con su carrera formal, hace cinco años decidió armar sus maletas y venirse a Chile, tras pasar por un periodo de cuestionamiento existencial donde buscaba darle sentido a su vida y su identidad.

"Pasé por un período triste, donde estaba obedeciendo a una obligación que me había autoimpuesto por seguir lo que mis padres querían, pero no era lo que yo anhelaba (...) Viajé sola por Centroamérica y terminé en Chile porque guardaba muchos recuerdos positivos de mi familia", comentó.

En nuestro país realizó algunas audiciones teatrales y decidió matricularse en la Escuela de Teatro de Fernando González, institución en la que ha pulido sus dotes artísticos que muestra de lunes a jueves en "Hijos del Desierto", por las pantallas de Mega.

"No quería llegar a los 40 o 50 años y preguntarme, ¿qué hice de mi vida? Es importante darse la oportunidad de cambiar", finalizó la joven, quien además tiene una carrera como cantante.

