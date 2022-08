¿Qué pasará con Fabián? Sigue en vivo el último capítulo de la teleserie "Amar Profundo"

24 ag. 2022 - 21:00 hrs.

Este miércoles 24 de agosto finalmente se estrena el último capítulo de "Amar Profundo", teleserie grabada en Cocholgüe que ha cautivado durante meses a miles de televidentes, con las diferentes historias de la Caleta.

¿Qué pasará con Fabián?

En el penúltimo capítulo de la teleserie, vimos que la Caleta Los Reyes finalmente no será demolida, gracias al discurso que Celeste le dio a su padre Ignacio, el cual lo dejó completamente conmovido.

“Papá, tú no eres así. No dejes que el abuelo te obligue a hacer cosas que tú no quieres”, le insistió la niña entre lágrimas, lo que provocó que la demolición se cancelara.

No obstante, otro problema ocurría al mismo tiempo en alta mar. Fabián (Nicolás Oyarzún) decidió enfrentarse a las embarcaciones de Alpha Sur, la pesquera que pretendía demoler la caleta, en un acto de valentía e irresponsabilidad.

Irresponsabilidad porque la colisión entre su pequeña lancha y el barco de Alpha Sur es inminente, lo que puede significar un triste final para Fabián, que horas antes le había pedido la mano a Tamara (María Gracia Omegna).

Fabián en la lancha enfrentándose al gran barco de la pesquera

¿Morirá el personaje de Nicolás Oyarzún? Esto lo conoceremos en el último capítulo de “Amar Profundo”, que se emitirá este miércoles en horario prime.

