"He tenido mucho cambio, pero estoy feliz": Cecilia Bolocco revela que ahora es vegana y que dejó de fumar

24 ag. 2022 - 18:00 hrs.

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco es una de las celebridades chilenas que suele interactuar con sus fanáticos mediante transmisiones en vivo, en donde además de entregar novedades de su trabajo como diseñadora, cuenta detalles de su vida personal.

En el live más reciente que realizó la celebridad durante el martes, la empresaria sorprendió a sus seguidores al revelar parte de los importantes cambios que ha hecho en su vida luego de contagiarse de Covid-19.

Recordemos que fue a principios de agosto cuando la exreina de belleza dio positivo a la enfermedad, la cual le causó varias complicaciones de salud. A raíz de esto, Bolocco reflexionó sobre ciertos hábitos que estaba llevando.

Todo sobre Cecilia Bolocco

"He tenido mucho cambio, pero estoy feliz"

En este contexto, la también animadora señaló hace unos días que optó por llevar una dieta vegana y dejar de consumir gluten por recomendación médica.

Ahora, Cecilia entregó más detalles de otro cambio que la tiene feliz y sintiéndose más sana: dejó de fumar. "Fíjense que he estado saludable. Tengo que decirles que he visto un gran cambio", partió contando.

Asimismo, precisó que "llevo más de tres semanas sin fumar nada, he tomado estas últimas 3 o 4 semanas unas cuatro tazas de café. Lo vegano empezó hace como dos semanas y el gluten", precisó.

Según explicó, esta decisión ha tenido efectos positivos en su salud, ya que "despierto con más energía, despierto rápido, fácil, liviana", y confesó que su pareja, Pepo Daire, "pensó que yo no iba a ser capaz".

En este sentido, destacó que "el cambio empieza aquí en la cabeza, porque no es que no pueda fumar, no es que no pueda comer proteína animal, es que no quiero caer ahí de nuevo. He tenido suerte, porque todos los días digo 'no quiero'".

Finalmente, añadió que "he tenido mucho cambio, pero estoy feliz". Ante esto, la diva chilena recibió varios mensajes de apoyo por el nuevo estilo de vida que está llevando.

Revisa el momento desde el minuto 6

Todo sobre Famosos chilenos