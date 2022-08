"Me sentí más protegida": Coté López explica por qué fue al centro de Santiago acompañada por guardaespaldas

23 ag. 2022 - 18:00 hrs.

La influencer y empresaria Coté López compartió un particular registro en su cuenta de Instagram, donde dejó ver que fue hasta el centro de Santiago acompañada de un guardaespaldas.

"¿Y tu marido es exagerado? Así me mandó al centro", partió diciendo López en el video que publicó en una de las stories que subió durante la mañana de este martes.

En las imágenes, la también escritora aparece recorriendo las calles junto al funcionario de seguridad, quien habría sido contratado por su esposo, el futbolista Luis "Mago" Jiménez, para que la protegiera mientras realizaba un trámite.

"Me sentí más protegida"

Posteriormente, la celebridad explicó las razones detrás de esta decisión en una serie de videos. "Les voy a contar cómo fue el tema, porque igual se ve bien exagerado", partió diciendo en el primer clip.

"Lo que pasa es que yo tenía que ir a la notaría, banco y todo este cuento, y Luis me dice ayer: 'Amor, pero no vas a ir sola', y yo le digo: 'Ay, le voy a decir a la Conita que me acompañe'; y me dice: ‘¿La Conita te va a proteger?’", relató.

Asimismo, señaló que "Luis se tenía que concentrar (por un partido de su club), así que no podía ir, y ahí me mandó con estos chicos a que me acompañaran".

En este contexto, entregó más detalles de su experiencia, asegurando que fue "muy heavy, porque imagínate, iba en el auto con los dos e iba la pistola al medio".

Según la rubia, la recomendación de Jiménez surgió como una forma de evitar asaltos y que pusiera en riesgo su seguridad. "En el fondo era porque me dijo Luis que habían apuñalado a gente en el centro solamente por una mochila, así que igual por último me sentí más protegida. Exagerada, pero protegida", afirmó.

