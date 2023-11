Muchos la recordaron tras actuación de Karen Paola en Teletón: Así luce hoy la exchica "Mekano" Ximena Abarca

11 nov. 2023 - 08:00 hrs.

Ximena Abarca saltó a la fama tras participar en "Protagonistas de la Música", el año 2003. En dicho reality se coronó ganadora y pudo grabar su primer disco y presentarse en el Festival de Viña del Mar.

Posteriormente, se incorporó al programa juvenil de Mega, "Mekano", en donde protagonizó series como "EsCool", "MiTú" y "Porky te amo". En 2008, además, formó parte de la banda "Ruch".

Es casi imposible olvidar una de las canciones más icónicas de "Mekano", llamada "No por él", que cantó a dúo con Karen Bejarano. Muchos pensaron que eran íntimas amigas, ya que la letra del sencillo trata de la amistad, pero lo cierto es que nunca fueron cercanas.

"Yo nunca grabé con la Ximena. ¿Podrán creerlo? Ella grabó un día y yo grabé otro día, nunca nos topamos... Nunca fuimos amigas, era para la pura canción", dijo Karen.

El presente de Ximena Abarca

Desde hace una década, Abarca vive en Australia, país en el que se casó y continuó con su carrera musical, alejándose eso sí del pop y desarrollando una faceta de cantautora.

"Me gusta que me recuerden por mi pasado en el pop, pero me encanta cuando aprecian lo que hago ahora", dijo en marzo pasado a CNN Chile. Dentro de sus más recientes canciones se encuentran "Suave" y "Marea".

En octubre de 2021, se convirtió en madre por primera vez a sus actuales 40 años. El anunció lo hizo con una tierna fotografía donde aparecen los pies de su bebé.

En la descripción escribió, tanto en inglés como en español: "Caminando por nuevos caminos, dejando nuevas huellas", junto a un emoji de un corazón entrelazado con otro.

De momento no tiene planes de volver a radicarse en Chile, aunque visita de forma regular el país para realizar conciertos en bares y también, visitar a su familia.

Así luce hoy Ximena Abarca

