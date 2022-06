"Me agarró fuerte": Maura Rivera cuenta que está enfrentando un fuerte resfrío

22 jun. 2022 - 13:00 hrs.

La influencer y bailarina chilena Maura Rivera dejó preocupados a sus seguidores en redes sociales tras revelar que se encuentra enferma y con malestares.

Rivera reveló que se encuentra diagnosticada con un resfrío, el cual la ha tenido con síntomas que hace mucho tiempo no padecía.

"Me agarró fuerte"

En una publicación de Instagram, Maura Rivera hizo la revelación al pie de una foto en donde aparece luciendo un enterito de color café claro, mirando directamente a la cámara.

"Bienvenido invierno. Te recibo bien resfriada (aunque la foto no representa mi estado actual). Cuídense, me agarró fuerte el resfrío, hace rato no me sentía así", lamentó.

La foto se llenó de likes y comentarios de parte de sus fanáticos, quienes le dejaron sus mejores deseos y parabienes para que pueda superar su enfermedad.

"Hermosa Mau, yo también estoy resfriada", "los resfríos de hoy son demasiado fuertes", "cuídate mucho y que te recuperes pronto", "somos dos, bien resfriadas", "cuídese mucho, bendiciones"; son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Revisa la publicación

