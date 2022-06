"Me quiero 'moricir'": Coté López revela los problemas que ha tenido en su hogar

21 jun. 2022 - 14:00 hrs.

La modelo María José López ya no se muerde la lengua en sus redes sociales. Y es que últimamente no he dejado pasar ningún mal comentario o mala experiencia sin contarla ante sus 2 millones de fieles seguidores en Instagram.

Tras haber reaccionado a una particular opinión que le hicieron por su apariencia física, específicamente sus labios, la influencer ahora dio a conocer una desagradable situación que lleva viviendo hace varias horas en su casa.

"Me quiero moricir"

"Hola mi gente, les cuento que llevo sin luz desde ayer a la una de la tarde en todo el condominio", partió diciendo Coté, explicando que la falla no era solo de su hogar, sino de la comunidad completa.

Cabe recalcar que el problema comenzó el pasado domingo 19 de junio y las temperaturas no ha superado los 15° en la región Metropolitana.

"Me quiero matar", anunció la modelo para retractarse rápidamente debido a malos entendidos anteriores. "No voy a decir que me quiero matar porque la última vez que dije 'me quiero matar', lo toman tan literal y lo pusieron en todos los diarios que yo dije eso", explicó.

"Me quiero moricir, porque hace mucho frío", terminó de revelar. El anuncio de los problemas que estaba teniendo los entregó durante la tarde del pasado lunes 20 y, desde entonces, no ha actualizado su situación.

Coté, además, se mostró usando un gorro de lana color café que llevaba unas horas modelando en sus redes sociales, por lo que, ante la insistencia de sus seguidores, entregó el dato que era de la marca Louis Antoine.

