"No voy a permitir que me pasen a llevar": El enojo de Pailita después de que le quitaran su gorro

20 jun. 2022 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un incómodo momento vivió el cantante urbano, Carlos Rain, conocido popularmente como "Pailita", después de que uno de sus fanáticos le quitara el jockey de su cabeza, antes de subir al escenario para dar un show en Coquimbo.

El enojo de Pailita

Gracias al éxito a nivel nacional que ha cosechado en el último tiempo, es que se ha posicionado como el segundo artista más escuchado en Spotify Chile, siendo solo superado por Bad Bunny.

Es debido a lo anterior que es bastante común verlo recorrer distintos escenarios del país para presentarse frente a sus fanáticos, los que en algunas ocasiones le han dado más de un dolor de cabeza, como por ejemplo, cuando tuvo que pedir que "guardaran las pistolas" durante uno de sus shows.

Y Pailita nuevamente volvió a sufrir un percance que involucra a uno de sus seguidores, quien le quitó el jockey de su cabeza antes de subir a dar un show en Coquimbo, provocando la furia del artista que reaccionó con un golpe.

Junto a lo anterior, rápidamente actuó su equipo de seguridad, alejándolo de la tensa situación, recuperando el jockey que le habían quitado y pidiendo que sacaran al fanático del lugar.

Finalmente, fue el mismo Pailita quien al subir al escenario dedicó unas palabras sobre el hecho, diciéndole al público: "Oye el (...) que me intentó robar el jockey, no seas ahue... Yo no tengo ningún problema con darles el jockey, pero las hue... se piden de buena manera, no tiene que andar tironeando o robándolas, eso se ve entero feo".

"Así que eso, para disculparme con la gentecita que estaba allá, lo siento mucho, de corazón, pero no voy a permitir que me pasen a llevar, ¿vale?", sentenció el artista.

Revisa el momento

