"Quedaste soñada": Cantante Carolina Soto deslumbra en redes sociales con cambio de look

19 jun. 2022 - 22:00 hrs.

La cantante chilena, Carolina Soto, sorprendió en redes sociales al mostrar su cambio de look, a casi un año y medio desde la última vez que corto su brillante melena.

La rancagüina volvió a dar vida a sus risos naturales, dejando de lado el cabello lacio que suele utilizar, pero quedándose con el color castaño oscuro/negro que viene usando desde hace un tiempo.

"El cambio de look de Carolina"

La chilena en esta ocasión optó por hacerse algo más casual y más corto, dando ese aspecto de look desordenado con sus ondas. Asimismo, decidió dejarse el flequillo más largo que a los costados, quedando su cabello más controlable y fácil de moldear a diario.

Para este nuevo cambio, Carolina recurrió donde su estilista de años, Beto Martínez, quien se encarga de dejar su pelo sano y le entrega resultados deslumbrantes.

"Quedaste soñada"

"Radiante, hermosa y segura, así me siento. Espero que todas nos sintamos así", escribió la cantante junto a las fotografías que muestran su nuevo estilo de cabello.

"Siempre en compañía de mis amigos, aquí agradecer a mi bello @betiton que se hace cargo de mi hairstyle siempre y me encanta", siguió diciendo a sus más de 170 mil seguidores en Instagram.

Rápidamente, el post consiguió más de mil likes y sobre 150 comentarios de sus seguidores y amigos que no pudieron evitar dedicarle unas palabras ante tan radical cambio que llevó a cabo.

"Amiga quedaste soñada. Me encantó", "Te queda increíble", "Que hermosa!!, te ves maravillosa carito!!, hacen tan bien los cambios!!, bendiciones!!!" y "Me encantaaa", fueron algunas de las frases que cuentas verificadas dejaron en el post, y que corresponden a María Isabel Sobarzo, Thati Lira, Belén Mora y Denisse Malebran.

Por otra parte, los fanáticos de la artista también se pronunciaron ante tal cambio.

"Regiaaaa! El pelo corto es lo mejor" y "siento que las mujeres que se cortan el pelo tan radical son muy valientes. Te felicito. Yo no me atrevo y me encanta mi cabello largo y soy mayor", fueron algunos de los comentarios.

