Rafael Araneda subió foto desde el hospital tras someterse a operación: "No me verán algunos días"

19 jun. 2022 - 13:00 hrs.

El popular animador nacional, Rafael Araneda, causó preocupación entre sus seguidores tras compartir una publicación desde el hospital en su cuenta de Instagram.

En la fotografía se le puede ver acostado en una camilla y conectado a unos cables, sin embargo, aparece sonriendo y con ambos pulgares arriba.

Todo sobre Rafael Araneda

¿Qué problema tiene Araneda?

A través del mismo post que contenía la fotografía, el "Rafa" comenzó deseandoles a sus seguidores "un feliz día del padre", además de justificarse por su ausencia en programas radiales que conduce.

Posteriormente, procede a explicar el problema de salud que lo llevó a la clínica. "Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar", contó.

"Ayer (fui) al quirofano y todo salió muy bien, y he tenido los cuidados necesarios", agregó el animador.

"Nada para alarmarse"

A pesar de lo delicado que pueda sonar el tener que recuperarse a este tipo de operación, él indicó que no es "nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo, ya que, hace años ya me habían operado de lo mismo".

"Por alguna condición de mi sistema y producto de mis hiperalergias, es que esto se repetiría con los años... Y así fue... Y aquí vamos...", añadió el comunicador.

Por último, aprovechó de agradecer la atención del personal de salud y el cariño de sus cercanos, detallando que está "agradecido de estar mejor en poco tiempo, adolorido pero bien, súper bien atendido, y rodeado de cariño... Esto es sólo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo".

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos