"Fueron días súper dolorosos": Excantante de 'Rojo', Miguel Garcés, tuvo que ser operado de urgencia

17 jun. 2022 - 12:10 hrs.

El cantante salido de "Rojo Fama Contrafama", Miguel Garcés, preocupó a sus fanáticos a través de Instagram tras revelar que tuvo que ser sometido a una operación de emergencia hace algunos días.

En esa ocasión, el solista publicó una foto desde la clínica, agradeciendo al personal médico que lo atendió, aunque sin entrar en mayores detalles sobre su diagnóstico.

No obstante, en una conversación con el medio Página 7, Garcés ahondó en su padecimiento, revelando que tuvo que ser intervenido por una congestión intestinal.

"Fueron días súper dolorosos"

"Esto empezó un día jueves con una molestia que se fue agudizando, debido a una congestión intestinal severa, la cual no se pudo evacuar, y me llevó a una operación el día domingo", recordó.

Tras la cirugía, el cantante fue dado de alta, no obstante, le vino otra crisis en cosa de horas, por lo que tuvo que ser operado nuevamente de urgencia.

"Lo más trágico fue que después de la primera operación, me dan el alta, llego a la casa, me tomo un suero, porque estaba en dieta cero desde el viernes, y al hidratarme me dio de nuevo la crisis", lamentó.

Dichos dolores fueron más fuertes que los primeros, y no lograban ser calmados con medicina. "Me inyectaron todos los analgésicos posibles y no se me pasaba, entonces nos preguntamos con mi familia qué hacemos, porque teníamos que esperar el pabellón", lamentó.

"Fueron días súper dolorosos física y emocionalmente, uno de los más pesados dentro de los últimos años, en especial para mis cercanos; lo pasamos mal (...) Agradezco al doctor Pino, en recuperación tuve una mamá putativa que se llama Lucy, en urgencia a Martita y Kathy; ellos fueron ángeles en el momento de crisis que estaba viviendo", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos