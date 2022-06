Así luce hoy Elías Collado, el recordado "Andy" de Isla Paraíso: A sus 14 años se sometió a compleja operación

18 jun. 2022 - 11:00 hrs.

Son varios los jóvenes actores de las teleseries de Mega que se han ganado el reconocimiento de la audiencia, ya sea por sus carismáticos personajes o por su gran capacidad interpretativa. Uno de ellos es Elías Collado, quien brilló en su participación en "Isla Paraíso".

En la ficción, el pequeño, en ese entonces 11 años, dio vida a Andrés "Andy" Rojas, el hijo de Carolina (Paola Volpato), quien debe adaptarse a una nueva vida en la isla, lejos de la ciudad en la que vivía y los objetos tecnológicos con los que acostumbraba divertirse.

Pese a que este fue su debut en la pantalla chica, Collado ya tenía una basta experiencia en producciones audiovisuales. En 2017, fue uno de los protagonistas de la película “Cabros de mierda”, de Gonzalo Justiniano, en la cual emocionó con su interpretación de "Vladi", un niño de ocho años que vive en tiempos de dictadura.

Todo sobre Así luce

El presente de Elías Collado a sus 14 años

Actualmente, no ha vuelto a participar en una teleserie, pero sigue en otros proyectos en televisión. Así lo ha dejado ver en redes sociales, donde constantemente actualiza sobre su vida cotidiana.

"Actor en formación. Cuenta administrada con mis padres. 14 años", son algunos de los datos que entrega en la descripción que aparece en su perfil de Instagram.

Fue a través de esta plataforma que Elías contó a sus más de 110 mil seguidores que se sometió a una cirugía. El adolescente se operó los ojos para corregir las molestias producidas por el Síndrome de Duane que padece.

"Vamos por la tercera cirugía del ojo... Deséenme suerte...", escribió en una de sus publicaciones más recientes.

En conversación con Página7, Elías entregó detalles de su participación en un canal familiar, donde se dedica a explicar a niños y niñas sobre importantes temáticas como el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Me ha gustado mucho la experiencia, pues yo actuando, o entregando este tipo de mensajes, también tengo la oportunidad de aprender”, señaló.

En este sentido, destacó el conocimiento que ha adquirido durante estos años, asegurando que pretende seguir perfeccionándose en el futuro.

“He podido evolucionar durante el tiempo que he estado en televisión. He conocido a mucha gente que me ha ayudado a aprender más sobre lo que me gusta, y encuentro que todo por lo que me esfuerzo vale la pena”, declaró.

Así luce actualmente Elías Collado

Todo sobre Famosos chilenos