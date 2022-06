Con juegos inflables en el patio y tortas para cada una: Así celebró Coté López los 12 años de sus trillizas

16 jun. 2022 - 18:30 hrs.

La influencer y empresaria chilena María José "Coté" López celebró con todo el cumpleaños de sus trillizas Isidora, Rebecca y Rafaella; a quienes llama de forma cariñosa Titi, Chica y Tuta, respectivamente.

Sus retoñas cumplieron 12 años durante este miércoles, y López no quiso esperar al fin de semana para festejarles. Por lo mismo, en su casa hizo una gran celebración en honor a sus preadolescentes.

Todo sobre María José López

El cumpleaños de las trillizas de Coté López

Si bien no mostró muchos registros en redes sociales, y explicó el motivo, Coté publicó algunas historias que dieron luces de lo bien que lo pasaron sus retoñas en la celebración.

En el patio de su casa, López montó un gran juego inflable, que disfrutaron grandes y chicos, subiéndose encima de él y realizando competencias. El cóctel cumpleañero incluyó, además de las tortas, frutillas bañadas en chocolate blanco, que López se encargó de mostrar a sus seguidores.

Como son trillizas, López compró tres tortas, cada una con motivos diferentes, incluyendo lo que más las representa. Titi, que es fanática del fútbol y que hace algunos días fue premiada como la mejor jugadora, tuvo un pastel morado con siluetas de mujeres jugando.

Historia de Coté López

La de Rebecca fue adornada con notas musicales, mientras que la de Raffaella tiene un piano encima, con fondant de colores verde, rojo, amarillo y negro.

¿Por qué no mostró en detalle el cumpleaños?

En horas de esta mañana, Coté López agradeció a sus fans por desearle un feliz cumpleaños a sus hijas, y explicó por qué no subió tantas historias durante el día.

"Quería darle las gracias a todos por saludar a mis bebés. No mostré nada porque ellas no querían nada. De hecho, no invitaron ni siquiera amigos, ellas querían solamente la familia", acotó.

Revisa las historias

Todo sobre Famosos chilenos