"Desubicada": La reacción de Arturo Longton luego que Pamela Díaz le preguntara sobre su fallecido padre

15 jun. 2022 - 20:30 hrs.

Un incómodo momento fue el que protagonizó Pamela Díaz junto a Arturo Longton, a quien le preguntó sobre su regalo del Día del Padre, sin recordar que el progenitor del exchico reality murió hace 7 años.

Ambos se encuentran juntos en Lima, Perú, debido a compromisos comerciales que tienen con una plataforma que permite apostar online.

"Desubicada"

Mientras estaban en una sala de espera, Díaz sacó su celular para hablar con sus más de 2 millones de seguidores, e hizo una historia junto a Longton que se encontraba al lado de ella.

"Querida people, se viene el Día del Padre, ¿qué le vas a regalar a tu padre?", fue la interrogante que le hizo la "Fiera" a Arturo, recibiendo una sincera respuesta de él.

"Mi papá se murió, estúpida... desubicada", le dijo él, desatando una nerviosa risa de Pamela, quien al momento de subir el registro escribió: "Sorry Arturo, no lo puedo saber todo".

Arturo Longton y la muerte de su padre

Hace algunas semanas, Arturo Longton en un programa de CHV se refirió a la muerte de su progenitor, reconociendo que es una herida que le ha costado cerrar.

"Ahora tú me hablai y ya no es como antes que me quebraba, ya como que maduró el tema y ya lo procesé. Ya no hay culpa. Al final es la culpa lo que te hace sufrir más de lo necesario", acotó en dicha ocasión.

Con su voz entrecortada, Longton dijo que "yo creo que pensé lo que tenía que pensar y lloré lo que tenía que llorar y ya está. Más qué puedo hacer".

