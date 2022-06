"Me cuesta levantarme": Jean Philippe Cretton reconoce estar enfrentando problemas de salud mental

16 jun. 2022 - 11:00 hrs.

Un sincero video fue el que subió a sus redes sociales el periodista y conductor de televisión, Jean Philippe Cretton, en el cual reconoce que padece problemas de salud mental.

En un clip de un poco más de 6 minutos, la también pareja de Pamela Díaz explicó que durante mucho tiempo ha lidiado con la depresión, la cual se ha ido acrecentando a lo largo de los años, pese al buen momento profesional y personal que está viviendo.

Mirando de frente a la cámara, Jean Philippe partió diciendo que "le vengo dando vuelta con hacer este video hace muchos meses, había algo que me frenaba, pero también había algo que me hacía poder compartirlo. Es un tema bien difícil de comentar por múltiples razones, pero que guarda relación con la depresión o los distintos vericuetos que puede tener la salud mental".

"Me cuesta levantarme"

"Esta tristeza es algo que a mí me ha acompañado durante muchos años de mi vida. Lamentablemente se ha ido poniendo un poco más compleja conforme avanza el tiempo. Y es difícil hablarlo porque creo yo que existen todavía muchos prejuicios en relación con el tema. Entonces, es inevitable sentir un poco de susto, miedo, temor, aprensión, a poder decir lo que uno siente", agregó.

El periodista reconoció que tuvo resquemores sobre compartir su sentir, principalmente porque algunas personas se dejan llevar por los prejuicios sobre las enfermedades de salud mental.

"Se nos tilda también muy fácil como personas débiles o incluso se puede llegar a perjuicio tan doloroso, y yo creo que por eso cuesta todo un mundo, a mí me cuesta todo un mundo últimamente. Hay cosas que siempre han resultado de interés que se van diluyendo, como en mi caso, por ejemplo la música, me cuesta mucho poder tomar la guitarra", lamentó.

Agregó que dicha desmotivación se ha ido ampliando hasta en su trabajo en televisión. "Me está costando mucho trabajar, me está costando sacar programas al aire y es bien paradójico porque en el programa que estoy ahora está teniendo muy buenos resultados. Pero me cuesta mucho, me cuesta levantarme, me cuesta ir, me cuesta conversar, me cuesta hablar", reconoció.

"Quería expresar esto, a mí me cuesta hablar estas cosas porque también siento que con el tiempo uno empieza a ser el latero... Pero algo me hace querer decirlo, querer compartirlo y ojalá ese algo tenga sentido, y genere también una situación de apoyo, de abrazo, de espaldarazo en quienes estamos pasando por este tipo de cosas", cerró.

En cosa de minutos, su video se llenó de likes y comentarios, en los cuales muchos empatizaron con su situación.

Revisa el video

