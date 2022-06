"Espero que mantenga la elegancia": La hija de Charlie Sheen deja la secundaria y abre una cuenta en OnlyFans

15 jun. 2022 - 21:00 hrs.

El actor Charlie Sheen, recordado por su personaje de la serie de televisión “Two and a Half Men”, está desconcertado luego de que su hija Sami Sheen, de 18 años, abriera una cuenta en OnlyFans.

La noticia fue recibida por el actor con desagrado, sobre todo, porque en diciembre del año pasado la joven también abandonó sus estudios de secundaria. Algo con lo que el padre no estaría de acuerdo.

En ese momento, Sam aseguró que se encontraba viviendo en un hogar abusivo, junto a su madre Denise Richards. “Pasaba días sin comer ni dormir, locamente deprimida, odiaba la escuela”, dijo en aquel momento, según reveló Page Six.

Esto es lo que cobra la hija de Charlie Sheen en OnlyFans

Fue a través de su cuenta de Instagram que Sami Sheen anunció su debut en la plataforma de contenidos para adultos por suscripción. “Haz click en el enlace de mi biografía si quieres ver más”, escribió debajo del post.

El mensaje está acompañado de una fotografía en la que aparece luciendo un traje de baño de dos piezas en color negro. Su cabello rubio estaba mojado, partido por la mitad. La jovencita llevaba un toque de lápiz labial rojo.

Según se puede detallar en su perfil, la joven cobra 19 dólares por mes. Mientras que el registro por más meses varía desde 56.97 hasta 203.90 dólares.

Charlie Sheen reacciona enfurecido

El actor reaccionó a la nueva aventura de su hija a través de un comunicado que fue difunfido en exclusiva por Us Weekly en el que le imploró a Sami mantener la compostura en la red social.

“Ella tiene 18 años ahora y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”, dijo.

Por su parte, la mamá y esposa del actor hasta el 2006, Denise Richards, en una clara defensa aseguró: “Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer es guiarla y confiar en su juicio”.

