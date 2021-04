El servicio de suscripción de contenido, Only Fans, parece ser una mina de oro y muestra de ello es la cantidad de figuras del espectáculo y/o famosos que tienen su cuenta en la plataforma digital.

Cardi B, Tyler Posey, Bella Thorne, Aaron Carter, Tyg y Blac Chyna son algunos de los artistas que se encuentran en la red, cuyo modelo de negocio consiste en ganar dinero, a partir del contenido que generen las personas con cuenta.

Gianluca y Sharon en Only Fans

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca no quisieron quedarse rezagados y, al igual que otros famosos, decidieron abrir su Only Fans para mostrarle a todos sus seguidores los detalles más íntimos de su vida y que no puedes ver, normalmente, en sus cuentas de Instagram.

"Síguenos en nuestro día a día con contenido exclusivo nunca antes visto, en @onlyfans donde estaremos compartiendo nuestras rutinas, viajes, negocios, secretos y mucho más", así anunció el empresario italiano, que junto a su novia venezolana se sumaron a esta nueva tendencia.

Sharon, por su parte, adelantó parte de lo que sus seguidores pueden ver por la red al subir un video en que ambos cuentan cómo se conocieron y qué pensaba ella del también influencer.

"Qué envidia"

Tras este anuncio, los seguidores de la pareja enloquecieron por redes sociales y les expresaron su total apoyo.

"Emprendimiento"; "Poesía"; "Bellísimos";"Qué envidia, viven de lo mejor"; "Y el matrimonio para cuándo", fueron algunos de los comentarios que se leen en el post publicado por Vacchi.

Es así como por 6 dólares podrás tener acceso a varios de los contenidos que la pareja ha subido a la plataforma que, cada día más, gana más adeptos.

