El afamado actor Charlie Sheen despidió a la actriz Conchata Ferrell, quien fue su compañera en la serie norteamericana "Two and a Half Men". La recordada "Berta" falleció a los 77 años, el pasado martes 13 de octubre, luego de sufrir un infarto del que no pudo recuperarse.

"Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta tu limpieza era un poco sospechosa, tu mantenimiento de 'gente' fue perfecta", fue el conmovedor mensaje que dedicó el reconocido actor que protagonizó la primera etapa de la serie.

an absolute sweetheart a consummate pro a genuine friend a shocking and painful loss. Berta, your housekeeping was a tad suspect, your "people"keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

Ferrell interpretó por más de una década a Berta, la ama de llaves de Charlie en el programa televisivo, desde su estreno en 2003 y luego continuó hasta el 2015 con Ashton Kutcher, tras la intempestiva salida de Sheen de la producción.

El actor se une a su coprotagonista Jon Cryer, quien también se pronunció en torno al fallecimiento de Conchata. "El exterior brusco de Berta fue una invención de los escritores. La calidez y la vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas" , tuiteó el actor.

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR