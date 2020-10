Este martes 13 de octubre se confirmó la muerte de la actriz Conchata Ferrell a los 77 años, conocida por interpretar a Berta en "Two and a Half Men", quien dejó de existir en el hospital Sherman Oaks del estado de California.

El deceso se produjo este 12 de octubre después del mediodía en compañía de su familia y fue causado por complicaciones que arrastró tras sufrir un infarto al corazón en mayo pasado, de acuerdo a TMZ.

Además de su papel de ama de llaves en la comedia de CBS, también participó en varias películas como "La Máscara", "El Joven Manos de Tijeras", "True Romance", "El Cliente", "Erin Brockovich" y "Krampus".

También tuvo otras participaciones en series televisivas como en "Friends", "Buffy, la cazavampiros", "The Ranch" y "Townie", incluyendo dibujos animados como "La vaca y el pollito".

Su personaje de Berta en "Two and a half men" le valió dos nominaciones al Emmy en 2005 y 2007, pese a que su personaje solo estaba pensado para aparecer en dos episodios, y terminó grabando un total de 211 capítulos.

"Fue un magnífico ser humano. La brusquedad de Berta fue una invención de los guionistas. La calidez y vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas", escribió en Twitter Jon Cryer, uno de los protagonistas de la serie que compartió estrellato primero junto a Charlie Sheen y después junto a Ashton Kutcher.

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR