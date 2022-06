Melina Noto se sincera sobre su relación con Pangal Andrade: Revela qué fue lo que la enamoró

15 jun. 2022 - 18:00 hrs.

Una de las relaciones más estables del espectáculo nacional es la de Pangal Andrade y Melina Noto, quienes mantienen su romance con completo hermetismo. Así lo han demostrado en redes sociales, donde son contadas las imágenes que han publicado en las que aparecen juntos.

Desde el año 2020 que la joven animadora de televisión por cable y el deportista se encuentran en pareja, sin embargo, no hicieron público el vínculo hasta principios de 2021.

Ahora, en una reciente entrevista, Noto por fin se refirió a su relación con el expololo de Kel Calderón, entregando detalles de las actividades que disfrutan en conjunto. Además, reveló qué fue lo que la flechó de Andrade.

Lo que la enamoró de Pangal

La futura periodista destacó que junto a Pangal ha salido a relucir su faceta deportiva, ya que a ambos le encanta embarcarse en nuevas aventuras, sobre todo si estas les hacen sentir adrenalina.

Al respecto, la argentina contó a TiempoX que "creo que he vivido situaciones extremas todo el tiempo. Me encanta porque el otro día estábamos hablando y él me preguntó: '¿Por qué te enamoraste de mí?'. Y yo porque sos un hombre extremo, se lo dije así".

En este sentido, destacó que esta característica es la que más le gusta del exchico reality, "se complementa muy bien, porque a mí me encanta el deporte extremo".

Por otra parte, la comunicadora desclasificó una de las citas que han tenido, en la que dejó en evidencia que el romance se alimenta de confianza y desafiantes aventuras.

"Una vez fuimos a subir una cascada llamada Los Vientos, cerca de la cascada de Las Ánimas. Caminamos por la ruta, íbamos a subir, y me dice: 'Bueno, ¿qué quieres, el camino fácil o el entretenido?'", partió diciendo.

"Yo obviamente elegí el entretenido y me llevó a una parte como un risco y él sabe escalar, y yo no. Me agarró un pánico a la altura, no teníamos arnés, literalmente me subió colgando de un brazo, diez metros así, porque estaba en una especie de shock", señaló.

Finalmente, Noto concluyó la anécdota remarcando que "si yo no confiara en el 100% de su capacidad, no lo haría. Nunca temí por mi vida, igual estoy exagerando. Si te da miedo, con Pangal jamás tienes que elegir el camino entretenido".

