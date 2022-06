"No ha sido justo": Amber Heard se lamenta por lo que ha vivido tras juicio con Johnny Depp

13 jun. 2022 - 14:00 hrs.

La actriz Amber Heard, quien perdió el juicio por difamación en Estados Unidos contra su pareja, Johnny Depp, habló por primera vez en un programa de televisión al proceso judicial que vivió hace algunas semanas.

Fue en una conversación con el medio norteamericano, NBC, con quien Heard habló de varios temas, como el jurado que le tocó evaluar su juicio y además, la influencia que tuvieron las redes sociales.

Cabe destacar que la resolución fue seguida por millones de personas alrededor de todo el mundo, y el juicio fue transmitido incluso en plataformas como TikTok e Instagram.

El primer tema que abordaron fue sobre la decisión que tomó el jurado, a quien reconoció que no "culpa" por la determinación que tomó. "En realidad lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico", agregó.

Sobre la abrumadora cantidad de apoyo que recibió Johnny Depp en redes sociales, y la opinión que se formó y viralizó en diferentes plataformas, Heard calificó lo anterior como "injusto".

"No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No presumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Así que no lo tomo como algo personal", agregó.

Amber Heard tras oír la decisión del jurado

Sin embargo, también agregó que, "si alguien que está seguro de que merezco todo este odio y hostilidad, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa".

"No puedes decirme que consideras que esto ha sido justo", cerró, a modo de balance de todo lo ocurrido durante las largas semanas del mediático juicio.

